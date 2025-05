'Ajax geïnteresseerd in uitblinkende rechtsback van Torino'

Elmas werd in de winterstop door RB Leipzig op huurbasis naar Torino gestuurd en doet het goed in de Serie A. In elf competitiewedstrijden maakte de Noord-Macedoniër vier doelpunten voor de Italiaanse middenmoter. Volgens BILD zou de 67-voudig international daarmee de interesse van Ajax gewekt hebben.

Wat de Amsterdammers moeten betalen voor de 25-jarige verdediger, die in de winter van 2024 de overstap van Napoli naar RB Leipzig maakte, is niet bekend. Torino zou Elmas graag definitief overnemen van de Duitse club, maar niet voor de achttien miljoen euro die in het huurcontact is opgenomen.