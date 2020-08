Geschreven door Jessica Westdijk 07 aug 2020 om 14:08

Volgens het Spaanse AS is Ajax geïnteresseerd in Jackson Porozo. Porozo speelde afgelopen seizoen voor Santos, de club waar ook Giovanni vandaan komt.

Het contract van de 20-jarige verdediger loopt echter deze zomer af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken uit Brazilië. Een overstap naar Europa lijkt de meest logische, gezien de brede interesse die er is. Ajax zou via een tussenpersoon geïnformeerd hebben naar Porozo, maar ook Club Brugge, Real Valladolid, Getafe en Lazio hebben interesse.

Porozo komt uit Ecuador en verhuisde op zijn twaalfde naar de hoofdstad Quito, om daar te gaan spelen in de jeugdopleiding van LDU Quito. Na een aantal jaren verruilde hij die club voor Manta, dat uitkomt op het tweede niveau van Ecuador. Daar maakte hij zijn debuut in het profvoetbal, voordat hij in de zomer 2018 de stap naar het buitenland maakte. Porozo tekende een contract bij het Braziliaanse Santos, waar hij in eerste instantie aansloot bij de O20. Een doorbraak komend seizoen leek dichtbij, maar de verdediger heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Europa.

De verdediger kan op beide posities centraal achterin uit de voeten. Hij doorliep bovendien alle jeugdelftallen van het nationale team van Ecuador en mocht in september 2019 zijn eerste interland spelen in de hoofdmacht.