Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
René van de Kerkhof vindt PSV meer dan terecht kampioen. De voormalig profvoetballer is totaal niet onder de indruk van Ajax en Feyenoord.
PSV werd zondag na het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam de vroegste kampioen in Nederland ooit. "Als je zo goed speelt... De laatste weken was het wat minder, maar verder op en top. Ze hebben een topprestatie geleverd", concludeert Van de Kerkhof bij Omroep Brabant.
De concurrentie van PSV hield dit seizoen ook niet over, beseft het clubicoon van PSV. "Het voetbal van Feyenoord en Ajax is echt matig", oordeelt hij. "De afstand tussen die twee en PSV heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt. Bij Ajax loopt het niet goed, en Feyenoord heeft helaas niet de kwaliteit om tweede te zijn."
Van de Kerkhof verwacht dat Feyenoord nog serieuze problemen krijgt van NEC in de strijd om de tweede plek. "PSV heeft ook slechte wedstrijden gespeeld maar als je de inzet van Feyenoord ziet dan denk je: jongens, kom op man. Je bent allemaal prof", besluit hij.
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"
Van Hanegem: "Ajax zou weer aanvallen, alleen ik zie het niet"
'Ajax in gesprek met LaLiga-trainer; meerdere kapers op de kust'
Ajax-huurling imponeert: "Vind hem verdedigend beter dan Sutalo"
Kieft verbaasd over Ajax-tactiek: "Begrijp daar geen ene bal van"
"Berghuis, Godts en Gloukh hebben daar allemaal een handje van"
Van Hanegem fileert Ajacied: "Dat hij na zo’n seizoen het lef heeft"
García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"
Vermeulen trekt conclusie over Ajax: "Dat is killing natuurlijk"
Perez doet pijnlijke Ajax-conclusie: "Daar zijn ze kampioen in"
Hato knokt zich terug bij Chelsea: "Begint in de smaak te vallen"
Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"
'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'
Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"
Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."