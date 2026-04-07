Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"

PSV werd zondag na het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Volendam de vroegste kampioen in Nederland ooit. "Als je zo goed speelt... De laatste weken was het wat minder, maar verder op en top. Ze hebben een topprestatie geleverd", concludeert Van de Kerkhof bij Omroep Brabant.

De concurrentie van PSV hield dit seizoen ook niet over, beseft het clubicoon van PSV. "Het voetbal van Feyenoord en Ajax is echt matig", oordeelt hij. "De afstand tussen die twee en PSV heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt. Bij Ajax loopt het niet goed, en Feyenoord heeft helaas niet de kwaliteit om tweede te zijn."