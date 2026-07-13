Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax gelinkt aan jonge vleugelaanvaller uit Zweden (17)'

Max
bron: Tipsbladet
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Ajax zou de zeventienjarige Sebastian Hindstam op de radar hebben. Dat meldt het Deense Tipsbladet. De vleugelaanvaller geniet echter interesse van meer clubs. 

Hindstam traint al mee met de hoofdmacht van het Zweedse IF Brommapojkarna, maar wacht nog op zijn officiële debuut voor de middenmoter. De linksbuiten wordt gezien als groot talent en staat bij veel clubs op de radar.

Nadat Zweedse media al melding maakte van interesse van Cagliari, Parma en Genoa voegt Tipsbladet daar clubs uit Denemarken, Club Brugge én Ajax aan toe. Hoe concreet de interesse van Ajax is, wordt niet gemeld. 

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

0
Anton Gaaei

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij over transfertarget van Ajax: "Dat is geen reële optie"

Jongen (8) in Ajax-shirt bedreigd tijdens oefenwedstrijd

'Ajax onderhandelt over Gaaei, ESPN onthult gewenste transfersom'

KNVB reageert op overlijden Rob Dieperink: "We zijn geschrokken"

'Ajax biedt miljoenen voor middenvelder, flinke concurrentie'

De Telegraaf: 'Ajax pikt 20-jarige spits gratis op bij Juventus'

BREAKING | 'Gaaei bereikt akkoord en staat voor vertrek bij Ajax'

VIDEO | Marcos Leonardo gespot op De Toekomst voor medische keuring
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws