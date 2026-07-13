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'Ajax gelinkt aan jonge vleugelaanvaller uit Zweden (17)'

Max
bron: Tipsbladet
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Ajax zou de zeventienjarige Sebastian Hindstam op de radar hebben. Dat meldt het Deense Tipsbladet. De vleugelaanvaller geniet echter interesse van meer clubs. 

Hindstam traint al mee met de hoofdmacht van het Zweedse IF Brommapojkarna, maar wacht nog op zijn officiële debuut voor de middenmoter. De linksbuiten wordt gezien als groot talent en staat bij veel clubs op de radar.

Nadat Zweedse media al melding maakte van interesse van Cagliari, Parma en Genoa voegt Tipsbladet daar clubs uit Denemarken, Club Brugge én Ajax aan toe. Hoe concreet de interesse van Ajax is, wordt niet gemeld. 

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