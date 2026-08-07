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'Ajax gelinkt aan jonge vleugelaanvaller van Sporting Portugal'

Max
bron: Foot Mercato
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax zou geïnteresseerd zijn in Sporting Portugal-aanvaller Mauro Couto. Dat schrijft Foot Mercato

De twintigjarige rechtsbuiten staat bij meerdere clubs op de radar. Naast Ajax worden ook Strasbourg, Nice, Stade Brest en Eintracht Frankfurt gelinkt aan Couto. Het is nog niet bekend of de clubs deze zomer nog serieus werk gaan maken van zijn komst.

Couto maakt minuten voor het tweede elftal van Sporting Portugal en ligt nog tot medio 2027 vast bij de club. Couto is jeugdinternational van Portugal. 

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