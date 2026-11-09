'Ajax gelinkt aan miljoenenbod op smaakmaker van SC Cambuur'

SC Cambuur kan mogelijk een flink bedrag ontvangen voor Ilyes Hamache. Een Nederlandse topclub heeft namelijk een bod van twee tot drie miljoen euro uitgebracht op de 23-jarige aanvaller. Welke club achter het voorstel zit, is nog niet bekend.

Omrop Fryslân bracht het nieuws maandagavond naar buiten. Cambuur-watcher Willem Vermeltfoort geeft daarbij een indicatie van de hoogte van het bod. "Het exacte bedrag wordt niet genoemd. Ik weet wel dat het genoeg is voor Cambuur om het gat van het verlies te dichten. Dus dat zal tussen de twee en drie miljoen zijn", aldus Vermeltfoort.

Een vertrek van Hamache is daarmee nog niet zeker. De buitenspeler staat in Leeuwarden namelijk nog tot medio 2029 onder contract. Toen hij bij Cambuur tekende, verbond hij zich voor drie seizoenen aan de club, met een optie voor een extra jaar. Het is nog onduidelijk of Cambuur bereid is om zijn smaakmaker voor het genoemde bedrag te verkopen. Ook is niet bekend of PSV, Ajax of Feyenoord de geïnteresseerde club is.