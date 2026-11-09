Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax gelinkt aan miljoenenbod op smaakmaker van SC Cambuur'

Joram
Ilyes Hamache
Ilyes Hamache Foto: © Pro Shots

SC Cambuur kan mogelijk een flink bedrag ontvangen voor Ilyes Hamache. Een Nederlandse topclub heeft namelijk een bod van twee tot drie miljoen euro uitgebracht op de 23-jarige aanvaller. Welke club achter het voorstel zit, is nog niet bekend.

Omrop Fryslân bracht het nieuws maandagavond naar buiten. Cambuur-watcher Willem Vermeltfoort geeft daarbij een indicatie van de hoogte van het bod. "Het exacte bedrag wordt niet genoemd. Ik weet wel dat het genoeg is voor Cambuur om het gat van het verlies te dichten. Dus dat zal tussen de twee en drie miljoen zijn", aldus Vermeltfoort.

Een vertrek van Hamache is daarmee nog niet zeker. De buitenspeler staat in Leeuwarden namelijk nog tot medio 2029 onder contract. Toen hij bij Cambuur tekende, verbond hij zich voor drie seizoenen aan de club, met een optie voor een extra jaar. Het is nog onduidelijk of Cambuur bereid is om zijn smaakmaker voor het genoemde bedrag te verkopen. Ook is niet bekend of PSV, Ajax of Feyenoord de geïnteresseerde club is.

Gerelateerd:
Jorge Sanchez

Oud-Ajacied verbaasde zich in Nederland: "Ze kennen niemand"

0
Peter Bosz

Bosz looft Ajax-legende: "Ik was en ben helemaal gek van hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi

El Ahmadi vol lof: "Denk dat hij tegen Ajax het verschil maakte"

0
Joey Kooij

Begeleider Kooij laat van zich horen: "Ben in de kleedkamer geweest"

0
Joey Kooij tijdens FC Twente - Ajax

Joey Kooij onder vuur na FC Twente - Ajax: "Wel sneu voor hem"

0
Dies Janse springt in de rug bij Aske Adelgaard

Ajax-supporter steunt Kooij: "Janse maakt een lompe overtreding"

0
Wout Weghorst en Tolu Arokodare

Weghorst gaat in op moment met Tolu: "Hebben God samen bedankt"

0
Owen Wijndal Twente player Daan Rots

Wijndal geeft eerlijk toe: "Daar hadden we een beetje geluk"

0
Een opgewonden Michel Sanchez langs de lijn

Míchel Sanchez reageert op stafschopmoment: "Voor mij duidelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Oud-Ajacied verbaasde zich in Nederland: "Ze kennen niemand"

Bosz looft Ajax-legende: "Ik was en ben helemaal gek van hem"

FC Twente titelkandidaat? "Dat hebben Ajax, Feyenoord en PSV niet"

Kleinzoon Johan Cruijff krijgt eerste oproep voor nationale ploeg

Reiziger lyrisch over Ajax-talent: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Ajax krijgt oproep: "Nieuwe algemeen directeur moet vrouw zijn"

Van Hanegem verbaasd na FC Twente-Ajax: "Was er een bommelding ofzo?"

'Ajax vraagt fors bedrag voor Baas na interesse FC Barcelona'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws