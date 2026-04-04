Ajax gelinkt aan Spaanse oefenmeester Michel: "Dat is duidelijk"

Ajax is volgens Mike Verweij nog niet in gesprek met de Spaanse-trainer Michel. In de Spaanse media werd de hoofdtrainer van Girona al volop gelinkt aan de Amsterdamse club.

Ajax zoekt naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen en wordt aan verschillende namen gelinkt, waaronder Michel. "Dat Cruijff in Spanje uitkomt, is logisch", reageert Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Mensen verzekeren me echter dat er met nog geen trainer wordt gesproken."

Verweij vindt het logisch dat de nieuwe technisch directeur van Ajax nog niet in gesprek is met kandidaten. "Jordi kent ze persoonlijk. Hij weet wat ze in huis hebben", vervolgt de clubwatcher van Ajax. "Dat Michel een van de topkandidaten is, tussen twee, drie, vier andere Spaanse trainers, is duidelijk."