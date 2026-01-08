Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax gelinkt aan sterk ontwikkelende verdediger van NAC Breda'
Cherrion Valerius in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
De jonge Cherrion Valerius is al meerdere jaren een van de sterkhouders van NAC Breda. Een stap lijkt voor de back onvermijdelijk: zijn fysieke kracht speelt daarbij in zijn voordeel.
Een stap naar Ajax lijkt daarbij geen gekke gedachte, weet FootballTransfers dat data van Takehiro Tomiyasu en Cherrion Valerius vergeleek. Tomiyasu is de nieuwste aankoop van Ajax, die de problemen op de rechtsbackpositie op moet lossen.
Zijn profiel is vergelijkbaar met dat van NAC'er Valerius en kent een overeenkomstenpercentage van 99%. De waarde van Valerius is 700.000 euro volgens Transfermarkt. Ajax zou er volgens FootballTransfers verstandig aan doen om in de zomer aan te kloppen bij NAC.
Laatste nieuws
'Ajax concurreert met Europese clubs om Nigeriaanse aanvaller'
'Ajax gelinkt aan sterk ontwikkelende verdediger van NAC Breda'
Jans: "In die periode had ik bij Ajax een goede rol kunnen spelen"
KNVB maakt scheidsrechter voor bekerwedstrijd tegen AZ bekend
Oud-Ajacied naar Fortuna Sittard: "Wil me graag weer laten zien"
'Atlético wil na jaar al af van voormalig Ajax-target Almada'
'Ajax-flop moet huidige team verlaten en wil terugkeren op oude nest'
Ajax meldt zich officieel voor de tienersensatie van NEC Nijmegen
Ajax-miskoop van 12,5 miljoen euro vertrekt met optie tot koop
'Kenneth Taylor moet nog overtuigd worden van Lazio-transfer'
Meer nieuws
Daley Blind keert terug bij Ajax? "Mogelijk voor minder te krijgen"
'Bliksemvertrek Ajacied op komst: woensdag vertrekt voorganger'
Ajax wil stunten met Ugarte: middenvelder mag weg bij United
Driessen fileert Ajax-topman: "Dat is gewoon kameleon-gedrag"
Oud-Ajacied werd betrapt met Lieke Martens: "Op zijn balkon"
Verbeek kritisch: "Zij bemoeiden zich daar te veel mee bij Ajax"
Verweij kritisch: "Hij wilde op De Toekomst het grootste kantoor"
BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'
Ajax moet presentatie van Jordi Cruijff (51) voorlopig uitstellen
KNVB hakt knoop door: streep door 6 wedstrijden in Nederland
Ouder nieuws
Klaassen haalt uit naar media: "Kan me daar soms wel aan storen"
"Hoop haast dat Vitakruid de F-side wat kalmerende pillen kan geven"
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Gaaei op weg naar de uitgang? "Kun je dat geld daarvoor gebruiken"
Tomiyasu kent doorbraak in revalidatieproces; Grim mist training
'Ajax heeft toptalent van NEC (18) op de radar, flinke concurrentie'
"Ajax hoopt nog 15 tot 20 miljoen euro voor hem te ontvangen"
Stije Resink naar Ajax? "Ik heb nog niets uit Amsterdam gehoord"
'Ajax zet Gloukh verkeerd in': "Daar moet je hem niet gebruiken"
Klaassen kijkt naar voetbalpensioen: "Zie kinderen graag opgroeien"
Video’s
Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"
Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"
Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"
0 reacties