Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax gelinkt aan sterk ontwikkelende verdediger van NAC Breda'

Rik Engelbertink
bron: FootballTransfers
Cherrion Valerius in de Johan Cruijff Arena
Cherrion Valerius in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De jonge Cherrion Valerius is al meerdere jaren een van de sterkhouders van NAC Breda. Een stap lijkt voor de back onvermijdelijk: zijn fysieke kracht speelt daarbij in zijn voordeel.

Een stap naar Ajax lijkt daarbij geen gekke gedachte, weet FootballTransfers dat data van Takehiro Tomiyasu en Cherrion Valerius vergeleek. Tomiyasu is de nieuwste aankoop van Ajax, die de problemen op de rechtsbackpositie op moet lossen. 

Zijn profiel is vergelijkbaar met dat van NAC'er Valerius en kent een overeenkomstenpercentage van 99%. De waarde van Valerius is 700.000 euro volgens Transfermarkt. Ajax zou er volgens FootballTransfers verstandig aan doen om in de zomer aan te kloppen bij NAC.

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
