'Ajax gelinkt aan sterk ontwikkelende verdediger van NAC Breda'

De jonge Cherrion Valerius is al meerdere jaren een van de sterkhouders van NAC Breda. Een stap lijkt voor de back onvermijdelijk: zijn fysieke kracht speelt daarbij in zijn voordeel.

Een stap naar Ajax lijkt daarbij geen gekke gedachte, weet FootballTransfers dat data van Takehiro Tomiyasu en Cherrion Valerius vergeleek. Tomiyasu is de nieuwste aankoop van Ajax, die de problemen op de rechtsbackpositie op moet lossen.

Zijn profiel is vergelijkbaar met dat van NAC'er Valerius en kent een overeenkomstenpercentage van 99%. De waarde van Valerius is 700.000 euro volgens Transfermarkt. Ajax zou er volgens FootballTransfers verstandig aan doen om in de zomer aan te kloppen bij NAC.