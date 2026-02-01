'Ajax gelinkt aan twee landgenoten van transfertarget Kodai Sano'

Ajax zou ook geïnteresseerd zijn in Wataru Endo en Hidemasa Morita. Dat schrijft de Japanse journalist Kazu Kakiuchi zondag.

Ajax werd zondagochtend sterk gelinkt aan NEC-middenvelder Kodai Sano. De Japanner zou echter deze winter nog niet mogen vertrekken uit Nijmegen. In de zoektocht naar een nieuwe controleur wordt Ajax de voorbije weken aan veel kandidaten gelinkt. Nu dus ook aan twee landgenoten van Sano.

De Amsterdamse club zou al een voorstel bij Liverpool hebben neergelegd voor de 32-jarige Endo, die op weinig speeltijd kan rekenen in Engeland. Ook de dertigjarige Morita wordt genoemd. De middenvelder is momenteel geen vaste basisspeler bij Sporting CP.