2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax transfers & geruchten

'Ajax gelinkt aan twee landgenoten van transfertarget Kodai Sano'

bron: Kazu Kakiuchi
Wataru Endo
Wataru Endo Foto: © BSR Agency

Ajax zou ook geïnteresseerd zijn in Wataru Endo en Hidemasa Morita. Dat schrijft de Japanse journalist Kazu Kakiuchi zondag. 

Ajax werd zondagochtend sterk gelinkt aan NEC-middenvelder Kodai Sano. De Japanner zou echter deze winter nog niet mogen vertrekken uit Nijmegen. In de zoektocht naar een nieuwe controleur wordt Ajax de voorbije weken aan veel kandidaten gelinkt. Nu dus ook aan twee landgenoten van Sano.

De Amsterdamse club zou al een voorstel bij Liverpool hebben neergelegd voor de 32-jarige Endo, die op weinig speeltijd kan rekenen in Engeland. Ook de dertigjarige Morita wordt genoemd. De middenvelder is momenteel geen vaste basisspeler bij Sporting CP.

Dick Lukkien staat ESPN te woord

'Ajax-target' nog niet weg: "Zoals het er nu naar uitziet"

Kodai Sano

'Ajax-target geniet interesse uit buitenland, voorkeur voor Ajax'

Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

