'Ajax gelinkt aan verdediger': "Hij heeft wat weg van Martínez"

Tiburzio krijgt bij Soccernews de vraag of hij een voltreffer kan worden zoals Lisandro Martinez en Nicolas Tagliafico of dat het een miskoop wordt zoals Lisandro Magallán of Gastón Ávila. "Hij heeft veel meer wat weg van Martínez en Tagliafico, omdat hij voor een verdediger niet zo lang is en zijn kracht ligt in zijn fysiek en zijn visie, net als Licha."

Vorig seizoen kon de verdediger naar Al-Qadsiah uit Saudi-Arabië, dat iets meer dan vier miljoen euro voor hem wilde betalen. Die deal ging niet door. Wat Ajax nu moet betalen, is dan ook niet helemaal duidelijk. "Een paar maanden geleden toonde River Plate nog interesse in hem, maar het antwoord van Argentinos Juniors was: we verkopen hem alleen aan een Europese club", aldus Tiburzio.