Ajax gemakkelijk langs ADO Den Haag, zorgen om Jorthy Mokio
Ajax heeft zondag een comfortabele overwinning op ADO Den Haag geboekt. De Amsterdammers wonnen met 3-0 van de ploeg van Maurice Steijn.
Het duurde niet lang voor de supporters van Ajax konden juichen. Binnen vijf minuten maakte Davy Klaassen voor de zoveelste keer de 1-0 voor Ajax. Niet veel later was het Jorthy Mokio die de score verdubbelde namens de Amsterdammers.
ADO Den Haag leek nog wat terug te doen, maar scoorde vanuit buitenspelpositie. Een rode kaart voor Matteo Waem maakte vlak voor rust een einde aan de Haagse hoop op een resultaat en voor de pauze maakte Klaassen zijn tweede van de middag. In de tweede helft kon de ploeg van Míchel het rustig uitspelen en was alleen het uitvallen van Mokio nog een smetje op de wedstrijd.
Ajax verkleint het gat met koploper PSV zo weer tot één punt. ADO Den Haag blijft onder de streep staan. Volgend weekend staat De Klassieker op het programma.
Ajax 3-0 ADO Den Haag
3' Klaassen 1-0
15' Mokio 2-0
43' Klaassen 3-0
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