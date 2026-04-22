'Ajax genoemd als geïnteresseerde club voor spits Troy Parrott'

AZ lijkt rekening te moeten houden met een vertrek van enkele sterkhouders. Eén daarvan is Troy Parrott, die in Engeland voorzichtig aan Ajax wordt gelinkt.

Football London weet te melden dat de Amsterdammers interesse zouden hebben in de diensten van de Ierse spits in Alkmaarse dienst. Naast de Amsterdamse clubs worden ook Napoli, Real Betis en Bayer Leverkusen genoemd als mogelijke gegadigden.

Parrott speelde in de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, maar brak nooit door bij de Engelse club. Na meerdere verhuurperiodes belandde hij voor een seizoen bij Excelsior, waar hij overtuigde in de Eredivisie. Parrott keerde terug naar Tottenham, maar AZ had genoeg gezien. De Alkmaarders namen hem voor zo'n vier miljoen euro over van 'The Spurs'.