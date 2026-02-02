Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax gepolst door Eredivisie-club over transfer van Edvardsen'

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Oliver Edvardsen
Oliver Edvardsen Foto: © BSR Agency

NAC Breda wilde Oliver Edvardsen losweken bij Ajax deze transferperiode. De Bredanaars hopen nog een aanvaller binnen te halen. Naast Edvardsen werd ook Jonathan Okita gepolst. 

Door de uitgaande transfer van Sydney van Hooijdonk wil NAC Breda een nieuwe aanvaller. Ajax is echter alleen geïnteresseerd in een verkoop, en niet zozeer in een verhuur. Vanwege die reden gaat er een streep door de transfer.

Ook Okita is in beeld geweest. De speler van Bodrum FK heeft in het verleden gespeeld voor MVV Maastricht en NEC. Joost Blaauwhof laat weten op X dat ook zijn komst een optie was voor NAC, dat alleen een 'directe versterking' wil.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hugo Borst

Hugo Borst: "Elke voetballer kiest niet voor Ajax, maar voor PSV"

0
Ahmetcan Kaplan

Pijnlijke onthulling: 'Kaplan wist niks van Sano-aanbod Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oliver Edvardsen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties