'Ajax gepolst door Eredivisie-club over transfer van Edvardsen'

NAC Breda wilde Oliver Edvardsen losweken bij Ajax deze transferperiode. De Bredanaars hopen nog een aanvaller binnen te halen. Naast Edvardsen werd ook Jonathan Okita gepolst.

Door de uitgaande transfer van Sydney van Hooijdonk wil NAC Breda een nieuwe aanvaller. Ajax is echter alleen geïnteresseerd in een verkoop, en niet zozeer in een verhuur. Vanwege die reden gaat er een streep door de transfer.

Ook Okita is in beeld geweest. De speler van Bodrum FK heeft in het verleden gespeeld voor MVV Maastricht en NEC. Joost Blaauwhof laat weten op X dat ook zijn komst een optie was voor NAC, dat alleen een 'directe versterking' wil.