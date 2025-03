Ajax-geschiedenis onthult: "De club had eerst een andere naam"

Menno Pot staat voor een kledingwinkel aan de Kalverstraat, maar legt uit dat er niet altijd een kledingzaak heeft gezeten. "De gebouwen die er toen stonden staan er niet meer, maar in 1900 stond hier een pand waar op de tweede etage een café zat. Het café Oost-Indië", vertelt hij bij AT5. Het gebouw waarin het café zat, de Groote Club, werd in de jaren 10 gesloopt. In dat café zaten drie jonge voetballers en tevens vrienden in een achterkamertje. "De namen mogen best bekend zijn bij de inwoners van deze stad. Floris Stempel, Han Dade en Carel Reeser", aldus Pot. "Zij gingen tijdens een vergadering een 'geheel nieuwen football club oprichten', zoals er op de uitnodigingsbrief stond."

De oprichting in 1900 was eigenlijk een doorstart van een eerdere club. "Geheel nieuw was Ajax niet, want in 1894 werd door de mannen - toen nog tieners - al een voetbalclub 'Union' opgericht die niet veel later Ajax ging heten", legt Pot uit. "Maar toen stond het voetbal in de stad nog echt in de kinderschoenen. Ze hebben een aantal jaar in het Vondelpark gevoetbald, maar toen verdween die club een beetje in het niets." De nieuwe oprichting was echter een succes en groeide uit tot een serieuze club die in 1902 in de Watergraafsmeer ging spelen.

Floris Stempel, de bekendste oprichter, is echter nooit het bekende wit-rood-witte Ajax-shirt tegengekomen. "Hij is in 1910 al overleden", zegt Pot. "Hij was nog maar net dertig en is vergaan met een schip op zee. Er is nooit meer wat van hem vernomen. Dat heeft zelf het gevolg gehad dat hij het bekende Ajaxshirt van vandaag nooit heeft gezien. Ajax speelde in het begin namelijk in het zwart met een rode sjerp." Het wit-rood-wit werd pas in 1912 ingevoerd.