Ajax getipt: "Hij is een interessante speler voor de top-drie"

SC Heerenveen kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar sloot die, door drie uitoverwinningen, toch nog af op de negende plaats in de Eredivisie. Onder andere Maas Willemsen maakte de afgelopen weken veel indruk in de verdediging van de Friezen, en wordt getipt voor PSV, Ajax en Feyenoord. FC Afkicken-presentator Mart ten Have is lovend over de selectie van Heerenveen.

"Ik verwacht niemand terug te zien bij Arsenal, maar er gaan best wel wat spelers in een grote competitie belanden, denk ik," zegt Ten Have. "Ze hebben best veel talent hoor." Sportjournalist Rypke Bakker van NU.nl is minder enthousiast: "Er is niet echt iemand die er dik bovenuit springt, of een enorm megatalent."

Collega Jean-Paul Rison ziet wél een uitblinker bij Heerenveen: Maas Willemsen. "We moeten hem niet te snel omhoog praten, maar is dat niet een jongen die het in zo’n topcompetitie waar zou kunnen maken?" Ten Have vult aan: "Ik zou hem nu al heel interessant vinden voor de Nederlandse top-drie."

Bakker blijft kritisch. "Je hebt echt veel meer van dit soort Nederlandse verdedigende talenten. Kijk naar Ruud Nijstad van FC Twente of Wouter Goes van AZ. Er zijn zoveel van dit soort spelers." Wel is hij positiever over Klaverboer: "Klaverboer zou over drie jaar de keeper van Feyenoord kunnen zijn, en over zes jaar de keeper van Leeds United. Dat denk ik wel. Maar bij de andere spelers van Heerenveen zie ik dat niet gebeuren. Jacob Trenskow naar PSV? Dat soort transfers zie ik niet gebeuren."