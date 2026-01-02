HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax getipt: "Hij is een interessante speler voor de top-drie"

Joram
bron: FC Afkicken
Joris van Overeem en Maas Willemsen
Joris van Overeem en Maas Willemsen Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen kende een wisselvallige eerste seizoenshelft, maar sloot die, door drie uitoverwinningen, toch nog af op de negende plaats in de Eredivisie. Onder andere Maas Willemsen maakte de afgelopen weken veel indruk in de verdediging van de Friezen, en wordt getipt voor PSV, Ajax en Feyenoord. FC Afkicken-presentator Mart ten Have is lovend over de selectie van Heerenveen.

"Ik verwacht niemand terug te zien bij Arsenal, maar er gaan best wel wat spelers in een grote competitie belanden, denk ik," zegt Ten Have. "Ze hebben best veel talent hoor." Sportjournalist Rypke Bakker van NU.nl is minder enthousiast: "Er is niet echt iemand die er dik bovenuit springt, of een enorm megatalent."

Collega Jean-Paul Rison ziet wél een uitblinker bij Heerenveen: Maas Willemsen. "We moeten hem niet te snel omhoog praten, maar is dat niet een jongen die het in zo’n topcompetitie waar zou kunnen maken?" Ten Have vult aan: "Ik zou hem nu al heel interessant vinden voor de Nederlandse top-drie."

Bakker blijft kritisch. "Je hebt echt veel meer van dit soort Nederlandse verdedigende talenten. Kijk naar Ruud Nijstad van FC Twente of Wouter Goes van AZ. Er zijn zoveel van dit soort spelers." Wel is hij positiever over Klaverboer: "Klaverboer zou over drie jaar de keeper van Feyenoord kunnen zijn, en over zes jaar de keeper van Leeds United. Dat denk ik wel. Maar bij de andere spelers van Heerenveen zie ik dat niet gebeuren. Jacob Trenskow naar PSV? Dat soort transfers zie ik niet gebeuren."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen voorspelt nieuwe Ajax-trainer: "Kans is groot"

0
Johan Derksen

Derksen keihard afgemaakt door eigen biograaf: "Achterbakse pestkop"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws SC Heerenveen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd