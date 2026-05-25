Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"

Nu Ajax een Conference League-ticket heeft bemachtigd, staat de eerste wedstrijd alweer op het programma in juli. Jordi Cruijff zal dus snel zijn selectie moeten vormen. Volgens Ajax-watcher Johan Inan doet Ajax er goed aan om Josip Sutalo te verkopen.

"De club kan, voordat hij zijn laatste contractjaar ingaat, nog een serieus bedrag aan hem verdienen", schrijft Inan in het Algemeen Dagblad. Tegen FC Groningen moest de Kroaat plaatsmaken voor Aaron Bouwman.

"Het voordeel van de Conference League is ook dat het niet genoeg oplevert om dure spelers aan boord te houden. Cruijff wordt gedwongen om spelers te lozen die veel verdienen en nog veel afschrijvingen vertegenwoordigen", aldus Inan.

Bouwman hoopt dat volgend jaar zijn jaar wordt. "Wel had hij het zwaar in de Champions League", vindt Inan. "Tegen Villarreal (1-2 winst) leidde hij de tegengoal in. Bij Ajax vinden ze dat hij nog moet groeien in het verdedigen en in het koppen. Dat gaat in de Conference League sneller ongestraft dan in de Champions League."