Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax gevraagd naar Godts-gerucht: "Wat zij letterlijk zeggen..."

Amber
bron: Voetbalpraat
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Napoli heeft geen enkele interesse in Mika Godts. Dat zegt ESPN-verslaggever Cristian Willaert in Voetbalpraat, als reactie op de geruchten die transferjournalist Sacha Tavolieri eerder deze week naar buiten bracht.

Tavolieri meldde dat Napoli in Amsterdam zou hebben geïnformeerd naar de Belgische linksbuiten en zelfs al in gesprek zou zijn met Ajax over een mogelijke transfer. Willaert weerspreekt dat: "Ik dacht nog dat er geïnformeerd zou zijn bij een zaakwaarnemer, of dat Ajax iets gehoord zou hebben. Maar nee", aldus de verslaggever.

Volgens Willaert is er bij Ajax niets bekend over interesse vanuit Italië. "Er is geen enkel bericht via wat voor kanaal dan ook binnengekomen bij Ajax. Wat Ajax letterlijk zegt is: ‘dit is de categorie broodje aap’", vertelt hij. Napoli haalde eerder deze zomer al met Noa Lang een nieuwe linksbuiten.

Wel lijkt Godts op dit moment niet in de plannen van John Heitinga voor te komen. "In de oefenwedstrijden liet Heitinga redelijk zien waar hij naartoe wil met zijn basiselftal. Raúl Moro is door de leiding van Ajax gekocht als een rechtsbuiten met diepgang, nu wordt hij continu als linksbuiten opgesteld", constateert Willaert. "Daardoor komt Godts wel op de bank terecht. Blijkbaar is Heitinga niet heel erg tevreden over Godts."

