Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
'Ajax gewaarschuwd': "Daar ligt de grootste kracht van Chelsea"

Arthur
bron: The London Evening Standard
Training van Chelsea
Training van Chelsea Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het woensdagavond op tegen een Chelsea in vorm. Dat vertelt Dom Smith, die The Blues op de voet volgt voor The London Evening Standard.

Chelsea pakte ruim drie maanden geleden nog het WK voor clubs door Paris Saint-Germain met 3-0 te verslaan in de finale. Worden de hoge verwachtingen die daarbij ontstonden tot nu toe waargemaakt? "Ze laten sindsdien nog altijd een stijgende lijn zien", zegt Smith.

"Op dit moment verkeert Chelsea in grootse vorm, met drie overwinningen op rij. Maar ze spelen niet hetzelfde vloeiende voetbal als op het WK in de Verenigde Staten. Het gevoel beklijft je dat Chelsea een beetje langzaam in het seizoen zal groeien, en gestaag beter en beter zal worden", vervolgt de Engelse journalist, die Chelsea afgelopen weekend nog met 0-3 zag winnen bij Nottingham Forest.

Hoe zal de basiself eruitzien ten opzichte van die wedstrijd tegen Ajax? "Ik verwacht dat er wel wat wijzigingen plaats zullen vinden. Ik denk dat Marc Guiu in de punt van de aanval zal beginnen, of misschien Tyrique George. Dat omdat João Pedro geschorst is vanwege zijn rode kaart tegen Benfica. Dat is een grote boost voor Ajax. Tegen Forest was Enzo Fernández er niet bij. Hij was geblesseerd. Mogelijk is hij nu wel van de partij", aldus Smith. Naast Pedro ontbreekt ook spelmaker Cole Palmer tegen de Amsterdammers.

Chelsea staat momenteel vijfde in de Premier League. Met spelers als Pedro, Palmer, maar ook Reece James en Alejandro Garnacho beschikt de ploeg over een overvloed aan kwaliteit. Daar zal Ajax zich bewust van zijn. Maar wat is de grootste kracht van dit team? "De grootste kracht van dit Chelsea ligt bij het positionele", zegt Smith. "Maresca is een manager die houdt van positionele duidelijkheid. Het gebeurt echt bijna nooit dat een speler van Chelsea verkeerd gepositioneerd staat."

Hoewel Chelsea vooraf als favoriet wordt gezien, liggen er voor Ajax misschien toch kansen. The Blues kampen namelijk met een 'disciplineprobleem', aldus Smith. "Ze hebben de afgelopen zes wedstrijden maar liefst vijf rode kaarten gepakt."

