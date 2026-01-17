Ajax gewaarschuwd voor 'angstgegner' Go Ahead en uitblinker Suray

Ajax en Go Ahead Eagles nemen het zaterdagmiddag tegen elkaar op de in de Eredivisie. Voetbal International kwam met een aantal opvallende statistieken voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Go Ahead Eagles speelt sinds het seizoen 2021/22 onafgebroken in de Eredivisie. Sindsdien kwam Ajax negen keer uit tegen de Deventenaren, waarvan de Amsterdammers er slechts twee wonnen. Dat betekent een winstpercentage van 22 procent. Alleen tegen AZ ligt het succes nog lager voor Ajax sinds de terugkeer van Go Ahead in de Eredivisie: nul procent.

Ajax doet er goed aan Mathis Suray in de gaten te houden. De Belgische aanvaller is dit seizoen een van de uitblinkers bij Go Ahead en maakte de laatste drie doelpunten van het team van trainer Melvin Boel. Suray kan na Harry Decheiver (1995/96) de eerste speler van Go Ahead worden met vier opeenvolgende Eredivisie-treffers. Het duel tussen Ajax en Go Ahead wordt zaterdag om 16.30 uur gespeeld in de Johan Cruijff Arena.