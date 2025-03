Ajax gewaarschuwd voor drie Frankfurt-spelers: "Ze zijn dodelijk"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt en Erik Meijer kijkt uit naar het duel in Amsterdam. De voormalig profvoetballer verwacht dat de Duitsers uiteindelijk (licht) favoriet zijn.

"Omdat ik de Bundesliga wat hoger inschaal dan de Eredivisie. Veel zal afhangen van het resultaat van de eerste wedstrijd", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Eintracht Frankfurt speelt in een 4-4-2-formatie, wil graag een beetje inzakken en gunt de bal soms aan de tegenstander. Daardoor kunnen ze hun snelheid gebruiken in de omschakeling. Daarin zijn ze dodelijk”, aldus Meijer, die onder de indruk is van Ansgar Knauff.

"Let op zijn tempo”, waarschuwt de ex-prof, die ook vol lof is over Nathaniel Brown. "Die zie ik nog wel een paar stappen maken", voorspelt MEijer, die ook de naam van Hugo Larsson noemt. "Geen super technische speler, maar het cement tussen de stenen bij Eintracht Frankfurt, vergelijkbaar met Jerdy Schouten bij PSV. Hij heeft een heel groot loopvermogen en is bereid voor anderen te werken", besluit Meijer, die Hugo Ekitiké de 'diamant' noemt.