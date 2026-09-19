Ajax gewaarschuwd voor Excelsior: "Kunnen Ajax het lastig maken"

Ajax krijgt zaterdagavond bezoek van Excelsior en kan volgens Bram van Polen en Hedwiges Maduro rekenen op een lastige wedstrijd. De Rotterdammers zijn goed aan het seizoen begonnen en hebben volgens de analisten genoeg kwaliteiten om het Ajax moeilijk te maken.

Van Polen verwacht in ieder geval een strijdvaardig Excelsior. De oud-verdediger wijst daarbij op de eerdere overwinning van de club in de Johan Cruijff ArenA. "Ik denk dat Excelsior Ajax het lastig gaat maken", zegt Van Polen bij Voetbalpraat bij ESPN. "Die wonnen daar vorig jaar in De ArenA, die gaan er met goed vertrouwen naartoe. Die hebben het goed voor elkaar met dat lage blok van 5-4-1."

Maduro ziet de kansen voor Excelsior, maar verwacht tegelijkertijd dat Ajax de wedstrijd naar zich toe moet kunnen trekken. "Ajax moet wel opletten op de restverdediging. Willem II had ook kansjes om uit te breken. Maar normaal gesproken moet je wel winnen, ook tegen 5-4-1. Er zitten wel goede patronen in hoor, bij Ajax."