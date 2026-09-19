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Ajax gewaarschuwd voor Excelsior: "Kunnen Ajax het lastig maken"

Joram
Irakli Yegoian en Noah Naujoks
Irakli Yegoian en Noah Naujoks Foto: © BSR Agency

Ajax krijgt zaterdagavond bezoek van Excelsior en kan volgens Bram van Polen en Hedwiges Maduro rekenen op een lastige wedstrijd. De Rotterdammers zijn goed aan het seizoen begonnen en hebben volgens de analisten genoeg kwaliteiten om het Ajax moeilijk te maken.

Van Polen verwacht in ieder geval een strijdvaardig Excelsior. De oud-verdediger wijst daarbij op de eerdere overwinning van de club in de Johan Cruijff ArenA. "Ik denk dat Excelsior Ajax het lastig gaat maken", zegt Van Polen bij Voetbalpraat bij ESPN. "Die wonnen daar vorig jaar in De ArenA, die gaan er met goed vertrouwen naartoe. Die hebben het goed voor elkaar met dat lage blok van 5-4-1."

Maduro ziet de kansen voor Excelsior, maar verwacht tegelijkertijd dat Ajax de wedstrijd naar zich toe moet kunnen trekken. "Ajax moet wel opletten op de restverdediging. Willem II had ook kansjes om uit te breken. Maar normaal gesproken moet je wel winnen, ook tegen 5-4-1. Er zitten wel goede patronen in hoor, bij Ajax."

Presentator Yordi Yamali vraagt zich vervolgens af wat een nederlaag tegen Excelsior zou betekenen voor de ontwikkelingen bij Ajax. "Als Excelsior stunt zou deze complete renovatie bij Ajax eigenlijk voor niks zijn geweest?", vraagt hij.

Van Polen wil daar niet te snel in meegaan. Hij ziet dat Ajax vooruitgang heeft geboekt, maar benadrukt dat Excelsior niet onderschat mag worden. "Ze zijn echt wel stappen verder, maar onderschat Excelsior niet", waarschuwt Van Polen.

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