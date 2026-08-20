Ajax gewaarschuwd voor FC Sion: "Ik had het daar veel zwaarder"

Ajax speelt donderdagavond in de laatste voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Michael Dingsdag kent de Zwitserse tegenstander van Ajax goed. De oud-speler van onder meer SC Heerenveen en Vitesse speelde drie seizoenen bij de club.

In 2010 tekende Dingsdag na vier seizoenen bij SC Heerenveen in Zwitserland. Toenmalig FC Twente-spits Blaise Nkufo raadde hem aan bij Bernard Challandes, die destijds trainer was van Sion. "Mijn contract liep af bij Heerenveen en Nkufo heeft mij bij hem aangeraden", vertelt Dingsdag tegenover ESPN. "Ik wilde graag naar het buitenland, al moest de trainer nog wel echt zijn best doen om mij te overtuigen. Ik kende eigenlijk alleen FC Basel uit de Zwitserse competitie." Dingsdag speelde met veel plezier in Zwitserland, maar maakte ook veel mee. "Ik heb er negen trainers gehad in drie seizoenen. Op een gegeven moment was het niet eens meer zo schokkend. Ik was 27 en had al het nodige meegemaakt. Vooral voor jonge jongens die net hun profdebuut hadden gemaakt, was dat lastig. De manier van voetballen bleef gelukkig grotendeels hetzelfde."

Het meest bizarre wat Dingsdag, die in Zwitserland de beker won, meemaakte was een uitwedstrijd in 2013, waar voorzitter Christian Constantin ingreep. "De president liep in de rust de kleedkamer binnen. Víctor Muñoz (trainer, red.) maakte drie omzettingen en was ongeveer tien minuten aan het woord." "Toen hij klaar was, zei de voorzitter: 'Ben je klaar? Nou, dit was voor jou de laatste bespreking. We gaan helemaal niks wisselen. De spelers die op het veld stonden, blijven staan. Kijk maar hoe je terugkomt in Sion, ik neem het nu over als trainer.'", aldus Dingsdag, die nog een opvallend voorbeeld heeft. "Een andere trainer werd een keer na een training ontslagen en vijftien minuten later kwam de nieuwe trainer de kleedkamer binnenlopen. Die stond dus gewoon al klaar."

Dingsdag verwacht niet dat Ajax het makkelijk krijgt in Zwitserland. "Ze trainen vaak in de bergen. Daardoor zijn ze conditioneel ontzettend sterk. In mijn tijd bij Sion was ik het fitst uit mijn hele carrière. Ook is de luchtvochtigheid er hoog. Ik had het daar veel zwaarder dan in Nederland. Ajax zal echt in goede staat moeten zijn. Daarnaast is de Zwitserse competitie twee weken eerder begonnen. Dat zal in hun voordeel spreken. Ik weet zeker dat ze topfit voor de dag zullen verschijnen." De huidig assistent-trainer van NAC Breda verwacht wel dat Ajax doorgaat. "Ajax is de favoriet. Als ze hun eigen spel spelen, denk ik dat ze gewoon doorgaan. Als ik Sion met een Nederlandse ploeg zou moeten vergelijken, zou ik zeggen dat ze ongeveer het niveau van de nummer negen of tien van de Eredivisie hebben."