Ajax gewaarschuwd voor Frankfurt-fans: "Dat kan rumoerig worden"

Eintracht Frankfurt neemt duizenden supporters mee naar Amsterdam voor de Europa League-wedstrijd tegen Ajax. Het uitvak in de Johan Cruijff ArenA is volledig uitverkocht en er was veel meer vraag dan kaarten.

"Eintracht-fans zijn absoluut dol op reizen en creatief als het gaat om het bemachtigen van tickets. Vraag dat maar aan FC Barcelona...", zegt Frankfurt-watcher Ulrika Sickenberger van BILD tegenover VoetbalPrimeur. Er reisden maar liefst 30.000 Frankfurt-supporters af naar Barcelona. Zo'n invasie wordt in Amsterdam niet verwacht.

"Officieel heeft de club zo’n 3.000 tickets ontvangen, maar er waren vooraf al 12.000 bestellingen. Natuurlijk zullen zij niet allemaal naar Amsterdam komen, maar het zullen er meer zijn dan die 3.000…", aldus Sickenberger, die meent dat de Frankfurt-fans een goede reputatie hebben. "De meeste fans zijn buitengewoon en zorgen voor een geweldige sfeer. Maar zoals overal zijn er ook een paar fans die voor chaos zorgen. Als ze de verkeerde mensen ontmoeten, en Ajax heeft ook niet alleen maar leuke jongens, dan kan het wat rumoerig worden. Maar ik hoop dat ons dat bespaard blijft en we twee voetbalfeesten kunnen vieren."

Sickenberger kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met Ajax en weet dat Frankfurt met Omar Marmoush (die naar Manchester City vertrok) een belangrijke kracht is kwijtgeraakt. "Ajax is absoluut de meest illustere tegenstander die Eintracht in de achtste finales heeft getroffen, dus we kijken hier allemaal uit naar de twee ontmoetingen. Het is prachtig voor de fans, met een geweldige sfeer in beide stadions. Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar ik denk echt dat het een fifty-fifty wedstrijd is. Of misschien 51-49 in het voordeel van Ajax, omdat ze iets ouder zijn en net wat meer ervaring hebben."