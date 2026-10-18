Ajax gewaarschuwd voor Groningen-ster: "Nummer 1 van de Eredivisie"

Thom van Bergen is dit seizoen in veel opzichten een van de beste spelers van FC Groningen. ESPN analyseerde de spits, die dit seizoen de ene na de andere goal maakt.

"Thom van Bergen heeft drie longen. Anders is het bijna niet te verklaren: hij jaagt, jaagt en jaagt nog even door, wedstrijd na wedstrijd, alsof er geen eindsignaal bestaat. Vorig seizoen deed hij daarmee zijn bijnaam El Toro alle eer aan. Een stier gaat nu eenmaal altijd door, maar is ook onstuimig, en dat bleek vorig seizoen vooral in het afwerken'" schrijft ESPN.

"Dit seizoen is dat anders. Op een nieuwe positie, als '10', lijkt de stier getemd: Van Bergen blijft jagen, maar maakt zijn kansen nu ook af", schrijft ESPN, dat begrijpt waarom FC Groningen nee zei tegen AZ. "Geen wonder: hij is een sleutelspeler die op korte termijn bijna niet te vervangen is."

Los van zijn goede loopacties, heeft hij ook verdedigend zijn waarde. "In de meedogenloze pressingmachine van trainer Dick Lukkien blijft hij maar jagen", klinkt het. "Met 10 balveroveringen in de aanvallende derde is hij in totaal opnieuw de nummer 1 van de Eredivisie, net als vorig seizoen."