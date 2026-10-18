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Ajax gewaarschuwd voor Groningen-ster: "Nummer 1 van de Eredivisie"

Rik Engelbertink
Tika de Jonge, Marvin Peersman en Thom van Bergen
Tika de Jonge, Marvin Peersman en Thom van Bergen Foto: © BSR Agency

Thom van Bergen is dit seizoen in veel opzichten een van de beste spelers van FC Groningen. ESPN analyseerde de spits, die dit seizoen de ene na de andere goal maakt.

"Thom van Bergen heeft drie longen. Anders is het bijna niet te verklaren: hij jaagt, jaagt en jaagt nog even door, wedstrijd na wedstrijd, alsof er geen eindsignaal bestaat. Vorig seizoen deed hij daarmee zijn bijnaam El Toro alle eer aan. Een stier gaat nu eenmaal altijd door, maar is ook onstuimig, en dat bleek vorig seizoen vooral in het afwerken'" schrijft ESPN

"Dit seizoen is dat anders. Op een nieuwe positie, als '10', lijkt de stier getemd: Van Bergen blijft jagen, maar maakt zijn kansen nu ook af", schrijft ESPN, dat begrijpt waarom FC Groningen nee zei tegen AZ. "Geen wonder: hij is een sleutelspeler die op korte termijn bijna niet te vervangen is."

Los van zijn goede loopacties, heeft  hij ook verdedigend zijn waarde. "In de meedogenloze pressingmachine van trainer Dick Lukkien blijft hij maar jagen", klinkt het. "Met 10 balveroveringen in de aanvallende derde is hij in totaal opnieuw de nummer 1 van de Eredivisie, net als vorig seizoen."

Vorig jaar haalde hij een hoog aantal expected goals van 17,4. Hij scoorde er echter maar negen. Dit seizoen weet hij het net wél te vinden. Hij maakte al vijf doelpunten met een xG van 4,46. "Dat is de ontwikkeling van stier naar scherpschutter: het gejaag is gebleven en de onbesuisdheid is weg", besluit ESPN

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