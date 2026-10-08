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Ajax gewaarschuwd: "Zeker als Ajax zijnde, moet je dat bewaken"

Amber
bron: AD Voetbalpodcast
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Johan Inan maakt zich zorgen over het perspectief van enkele grote talenten bij Ajax. Volgens de Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad dreigen de vele versterkingen op het middenveld de doorstroming vanuit de jeugd in de weg te zitten. Mohamed Abdalla is daar volgens hem een duidelijk voorbeeld van.

Abdalla werd deze week samen met Abdellah Ouazane opgenomen in de prestigieuze talentenlijst van The Guardian. Waar Ouazane inmiddels nadrukkelijk aan de deur van het eerste elftal klopt, ziet Inan dat de weg voor Abdalla een stuk langer is geworden.

"Ouazane klopt echt op de deur bij Míchel en zit dicht tegen een basisplaats aan. Wat ik bij Ajax alleen jammer vind, is dat het, zeker na het aantrekken van Yves Bissouma, voor Abdalla ontzettend moeilijk wordt om erbij te komen en door te breken. Zeker als Ajax zijnde, waar de jeugd en zeker exceptioneel talent je verdienmodel, levensader en identiteit vormt, moet je dat bewaken", zegt Inan in de AD Voetbalpodcast.

De journalist begrijpt tegelijkertijd waarom technisch directeur Jordi Cruijff afgelopen zomer de selectie flink versterkte. Hij noemt Julian Brandt als voorbeeld van een kans die Ajax volgens hem niet kon laten lopen. "Als je Julian Brandt erbij kunt halen, ben je gek als je het niet doet. Maar zorg wel dat je oog houdt voor de jonkies die eraan komen. Als daar hele goede talenten bij zitten, moet je het aandurven om hen plek zes of zeven op het middenveld te geven", meent Inan.

Volgens hem lukte het Ajax in het verleden beter om die balans te bewaken. "Onder Erik ten Hag en Marc Overmars ging dat wel heel goed. Abdalla kan verschrikkelijk goed voetballen, alleen we zien het niet omdat hij tig concurrenten voor zich heeft." Inan vindt dat jonge spelers idealiter doorbreken in een stabiel elftal, maar ziet dat de concurrentie momenteel groot is. Vooral de komst van Bissouma heeft volgens hem gevolgen. "Bissouma is, mits hij zich gedraagt, een hele goede voetballer die Ajax verder kan helpen, maar het heeft wel tot gevolg dat we langer moeten wachten op de doorbraak van Mohamed Abdalla."

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