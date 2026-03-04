"Ajax ging beter voetballen nadat Fitz-Jim en Berghuis invielen"

Ajax speelde zondag teleurstellend gelijk tegen PEC Zwolle (0-0). De ploeg van Fred Grim kwam in Zwolle zeer zwak voor de dag, al waren er ook twee lichtpuntjes: invallers Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis.

Grim wachtte in Zwolle lang met wisselen, zag Johan Inan. "Wat de interim-coach goed deed, was niet teveel husselen nadat hij het stokje had overgenomen van de ontslagen John Heitinga. Daardoor raakten spelers met en zonder bal beter op elkaar ingespeeld", schrijft de clubwatcher in het AD. "Maar de afgelopen maand gleed Ajax echter steeds vaker af naar een bedenkelijk niveau. Neem de tweede helft tegen AZ en Excelsior en het optreden tegen NEC."

"Is een erbarmelijke helft tegen laagvlieger PEC in de belangrijkste fase van het seizoen dan nog niet genoeg om de ondergrens een halt toe te roepen?", vraagt de journalist zich hardop af. Inan zag dat Ajax beter voor de dag kwam met de invallers. "Ajax ging juist beter voetballen nadat Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis waren ingevallen. Fitz-Jim liet zijn ploeg als aanjager opschuiven naar het doel van PEC, terwijl creatieveling Berghuis meteen meer gevaar stichtte dan Rayane Bounida in het uur ervoor."

Inan besluit: "De opleving was niet genoeg voor een treffer, maar wierp wel de vraag op of Ajax PEC niet op de knieën had gedwongen als de staf iets eerder had ingegrepen."