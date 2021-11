Geschreven door Idse Geurts 04 nov 2021 om 11:11

Ajax heeft woensdagavond weer enorm veel indruk gemaakt in Europa. Door 1-3 te winnen bij Borussia Dortmund, werd overwintering in de Champions League veiliggesteld. De Amsterdammers hebben nu twaalf punten uit vier wedstrijden en een doelsaldo van +12. De buitenlandse media zijn dan ook lyrisch over deze prestaties.

Zo waarschuwt Franse krant L’Equipe toekomstige tegenstanders van Ajax: “Dit seizoen moet er rekening worden gehouden met Ajax, dat met zijn aantrekkelijke voetbal alle ingrediënten heeft om ook in de knock-out fase opnieuw te verrassen”. Ook Britse krant Daily Mail is lovend. Hier zien ze zelfs vergelijkingen met het Ajax uit de jaren zeventig. Verder ziet ook BBC Sports een verdiende overwinning van Ajax. “Het was niet meer dan verdiend voor Ajax. De ploeg van Ten Hag ging geduldig op zoek naar de gelijkmaker en vervolgens naar de doelpunten die een plek in de volgende ronde opleverden”, zo stelt het Britse medium.

Laten we hopen dat Ajax in de achtste finale ook weer zo bejubeld wordt. Het lijkt er in ieder geval op dat dit Champions League seizoen steeds mooier wordt.