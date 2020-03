Geschreven door Luuk Janssen 07 mrt 2020 om 22:03

© Proshots

Op bezoek bij SC Heerenveen gaat Ajax op zoek naar de ommekeer. Na uitschakeling in zowel de Europa League als de beker, en het verlies thuis tegen AZ is het aan Ajax om het tij te keren. Ajax moet de koppositie delen met AZ maar heeft het geluk dat het een beter doelsaldo heeft. De Alkmaarders wonnen eerder op de avond gemakkelijk van laagvlieger ADO Den Haag en heeft daarmee even de koppositie overgenomen. Hoewel Ajax volgens Ten Hag op zoek is naar vastigheid switcht hij het elftal op zeven plekken. Ajax begint in de volgende opstelling: Onana, Dest, Timber, Blind, Tagliafico, Martinez, van de Beek, Ziyech, Promes, Traore, Tadic. Jurriën Timber maakt zijn debuut voor de Amsterdammers, dit betekend dat zowel Schuurs als Alvarez hun kans niet hebben gegrepen.

Saaie eerste

De eerste helft begint erg rustig, beide ploegen tasten de boel af en geven weinig kansen weg. Het duurt even tot de wedstrijd loskomt. Ejuke tekent voor de eerste kans van de wedstrijd, na een inschattingsfout van Blind sprint hij hem voorbij richting het doel. Onana weet de slecht ingeschoten bal nog te keren. Tadic en Dest hadden nog even een moment samen, beide spelers staan op een gegeven moment met de koppen tegen elkaar waarop Tadic de back op zijn plek zet. Ajax weet weinig tot niets te creëren. Traoré krijgt een grote kopkans, hij kopt hard in de handen van Bednarek nadat ook Tadic een grote kans miste, hij schiet in de drukte op Bednarek. Ook Heerenveen hanteert dus dezelfde tactiek tegen Ajax als AZ en Utrecht, ze proberen gebruik te maken van de vrije ruimte achter de verdediging. Dit lukte een aantal keer via Ejuke.

Betere tweede

Na rust duurt het tot de zestigste minuut tot Ajax eindelijk weer eens weet te scoren, na een goed opgezette aanval komt de bal via van de Beek bij Tadic die gemakkelijk kan binnen schieten. Ajax weet vlak daarna zelfs uit een corner te scoren. Ook dit keer is het Tadic die scoort, hij krijgt de bal voor zijn voeten en kan simpel binnen tikken. Daarmee is Ajax volledig los als niet veel later ook Promes scoort, Ajax scoort in vijf minuten tijd drie keer en schud daarmee (hopelijk) alle schroom van zich af. Een moment later is het Van Bergen die de aansluitingstreffer maakt. Hij wordt weggestuurd via een lange bal, heeft Timber en Dest voor zich, weet hun te omspelen en schiet de bal in de lange hoek. Jurriën Timber moet tien minuten voor tijd opgeven, de centrale verdediger speelde een erg goede wedstrijd. Edson Alvarez is zijn vervanger. Volgende week reist Ajax af naar Rotterdam, Ajax neemt het dan op tegen het Feyenoord van Dick Advocaat, de Rotterdammers steken in goede vorm.