Ajax-grapje Bosz valt verkeerd bij PSV-fans: "Misplaatste opmerking"

PSV neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen Arsenal. Peter begrijp heel goed dat het tijdens de persconferentie veel gaat over de crisis van de Eindhovenaren in de competitie. De trainer vindt het wel jammer dat het dan niet zo veel over de Champions League-kraker tegen Arsenal gaat.

"Ik kan roepen dat ik dat belachelijk vind, maar ik begrijp het natuurlijk wel", zegt Bosz op de persconferentie. "Een PSV wat in de winterstop zo duidelijk bovenaan staat en daarna geen punten haalt, is groter nieuws dan de wedstrijd dinsdag tegen Arsenal. Eigenlijk is dat voor de voetballiefhebber heel jammer, want we behoren bij de beste zestien ploegen van Europa. Misschien moet ik zeventien zeggen, want Ajax staat boven ons", grapt Bosz. Veel PSV-fans kunnen op X niet lachen over die opmerking van Bosz.

De PSV-trainer gaat verder: "Het is jammer dat het niet over de wedstrijd tegen Arsenal gaat. Maar goed, ik begrijp het. Het zou raar zijn als we het niet over de resultaten van PSV in de competitie en de KNVB Beker zouden hebben. De uitschakeling in de beker was ook een enorme klap", aldus PSV-trainer Peter Bosz.