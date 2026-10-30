Ajax greep mis bij grote aankoop: "We waren ontzettend dichtbij"

Brian Rodríguez leek afgelopen zomer op weg naar Ajax. De aanvaller van Club América was zelfs al dicht bij een presentatie in Amsterdam, maar besloot uiteindelijk zelf om in Mexico te blijven.

“We waren er ontzettend dichtbij. Ze stuurden me de welkomstfoto al”, vertelt Rodríguez in de Mexicaanse podcast Sabor a Fútbol. Op de afbeelding stond de tekst ‘Welcome Brian Rodríguez’, die bedoeld was voor zijn presentatie bij Ajax.

De Amsterdamse club was op zoek naar een opvolger voor Mika Godts en zou volgens Periódico AM een bod van twaalf miljoen euro hebben uitgebracht. Club América wilde de Uruguayaan echter niet kwijt en wist hem te overtuigen om te blijven.