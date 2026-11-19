Mike Eerdhuijzen (26) begon het seizoen nog als basisspeler bij FC Utrecht, maar kon zich niet vinden in de nieuwe koers van de club. Inmiddels heeft de verdediger zijn draai gevonden bij KV Mechelen. In gesprek met Voetbalzone vertelt de linkspoot over zijn eerste buitenlandse avontuur en dat hij een transfer naar Ajax misliep.

Eerdhuijzen groeide ieder jaar een stukje en schoof daardoor steeds een linie naar achteren. Uiteindelijk vond hij zijn plek in de verdediging, waar hij zich ontwikkelde tot een sterke mandekker met goede voetballende kwaliteiten. "In de jeugd bij Volendam ben ik acht jaar lang aanvoerder geweest, dus dat zegt wel iets, denk ik."

Vanaf Jong FC Volendam merkte hij dat het voetbal steeds serieuzer werd. "Wij zijn destijds met een bizar team gepromoveerd naar de Tweede Divisie, met jongens als Joey Veerman, Dani van der Moot, Jari Vlak en nog een paar gasten. In die competitie heb ik toen nog een jaar gespeeld, afwisselend met mijn verplichtingen bij het eerste elftal. Dat heeft zeker geholpen in mijn ontwikkeling, want als tieners speelden we gewoon tegen ervaren mannen. Volendam behoorde in die tijd tot de beste jeugdopleidingen van Nederland."

In die periode kwam hij ook in contact met Sjaak Swart. De Ajax-legende is verbonden aan Players United Management, het bureau waarbij Eerdhuijzen nog altijd is aangesloten. "Toen dacht ik wel: als zulke namen het in je zien, dan kun je het nog ver schoppen. Op een gegeven moment wilde Ajax mij zelfs hebben, maar Volendam liet mij niet gaan." Het contact met Swart is door de jaren heen gebleven. "In oktober hebben we nog even gebeld. Je merkt inmiddels wel dat hij ouder wordt, maar hij is ook al 88, dus dat is niet niks. Ik zag hem zondag weer rondlopen bij de Ajax Legends en dat is mooi om te zien. Hij is in al die jaren echt mijn maatje geworden. We hebben heel vaak afgesproken, wedstrijden gekeken of lekker geluncht. Dat was altijd goed."

Uiteindelijk kwam Eerdhuijzen tot 59 officiële wedstrijden in het shirt van FC Volendam. In het seizoen 2021/22 had hij bovendien een belangrijk aandeel in de promotie naar de Eredivisie. "Om dat te bereiken met de club uit je eigen dorp is natuurlijk fantastisch. Ik kijk nog steeds iedere wedstrijd van Volendam; het schakelprogramma op vrijdag is vaste kost."