Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax greep mis bij verdediger: "Wist al dat ik daarheen wilde"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Rick van Drongelen in actie tegen Mainz 05
Rick van Drongelen in actie tegen Mainz 05 Foto: © BSR Agency

Rick van Drongelen werd door Hamburger SV voor vele miljoenen overgenomen Sparta Rotterdam. Tegenwoordig is hij gelukkig bij het Turkse Samsunspor, terwijl in een eerder stadium ook Ajax en PSV interesse hadden in de verdediger.

"Ik geniet hier met volle teugen", zegt Van Drongelen bij VoetbalPrimeur. "Vorig seizoen hebben we een heel bizar jaar gehad, waarin we derde zijn geworden achter Galatasaray en Fenerbahçe. Dit seizoen spelen we in de Conference League. Het is de eerste keer ooit dat de club Europees voetbal speelt. We staan nu in de tussenronde, dus dat is allemaal supermooi. Met een druk programma, waarin we om de drie, vier wedstrijden spelen, beleven we ook nu een prima seizoen."

Even terug naar Duitsland: hoe was zijn tijd als jonge verdediger in de top van Duitsland? "Dat was natuurlijk geweldig. Na Sparta wilde ik een vervolgstap maken. Er waren wat verschillende opties, maar uiteindelijk is het HSV geworden. Het was voor mij een droom die uitkwam om voor zo’n grote club, met zo’n grote historie en fanbase te gaan spelen."

Destijds was echter niet alleen HSV geïnteresseerd: ook Ajax en PSV toonden interesse. "Ik heb uiteindelijk een andere keuze gemaakt. Ik heb altijd mijn gevoel gevolgd", vertelt de verdediger. "Ik wist al snel dat ik naar het buitenland wilde gaan. Spijt, daar doe ik ook niet aan. Je weet van te voren nooit hoe dingen lopen. Ik heb voor dit pad gekozen."

Gerelateerd:
Frans van Seumeren bij een uitwedstrijd van FC Utrecht

"Frans van Seumeren zei dat veel spelers worden weggekaapt door Ajax"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Ajacied wil zich meer laten zien: "Of ik gelukkig ben bij Ajax?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties