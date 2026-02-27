Ajax greep mis bij verdediger: "Wist al dat ik daarheen wilde"

"Ik geniet hier met volle teugen", zegt Van Drongelen bij VoetbalPrimeur. "Vorig seizoen hebben we een heel bizar jaar gehad, waarin we derde zijn geworden achter Galatasaray en Fenerbahçe. Dit seizoen spelen we in de Conference League. Het is de eerste keer ooit dat de club Europees voetbal speelt. We staan nu in de tussenronde, dus dat is allemaal supermooi. Met een druk programma, waarin we om de drie, vier wedstrijden spelen, beleven we ook nu een prima seizoen."

Even terug naar Duitsland: hoe was zijn tijd als jonge verdediger in de top van Duitsland? "Dat was natuurlijk geweldig. Na Sparta wilde ik een vervolgstap maken. Er waren wat verschillende opties, maar uiteindelijk is het HSV geworden. Het was voor mij een droom die uitkwam om voor zo’n grote club, met zo’n grote historie en fanbase te gaan spelen."



Destijds was echter niet alleen HSV geïnteresseerd: ook Ajax en PSV toonden interesse. "Ik heb uiteindelijk een andere keuze gemaakt. Ik heb altijd mijn gevoel gevolgd", vertelt de verdediger. "Ik wist al snel dat ik naar het buitenland wilde gaan. Spijt, daar doe ik ook niet aan. Je weet van te voren nooit hoe dingen lopen. Ik heb voor dit pad gekozen."