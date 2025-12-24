'Ajax greep naast diensten van 19-jarige verdediger Lech Poznan'

Volgens de berichtgeving waren de Amsterdammers bereid een 'goed bedrag' neer te leggen voor de 19-jarige linksback. Lech Poznan besloot echter dat het beter was voor de jonge verdediger om in Polen te blijven. Gurgul heeft inmiddels al zeventig wedstrijden voor de Poolse club gespeeld.

Ajax was overigens niet de enige club met interesse in Gurgul, zo valt te lezen. "Dit was niet het enige afgewezen bod, verzoek of eerste voorstel. Gurgul wekt aanzienlijke interesse in de Benelux-landen, die bekendstaan om hun gedurfde investeringen in jonge spelers; verschillende clubs uit die regio hebben Lech benaderd", klinkt het. De Poolse club, waar Gurgul nog tot medio 2028 onder contract staat, was afgelopen zomer echter niet bereid om mee te werken aan een vertrek.