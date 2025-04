Ajax greep naast FC Twente-talent: "Van Halst kwam er ook bij"

Zijn zaakwaarnemer, Bas Schothorst, vertelt over de bizarre zomer in het ESPN-programma Tekengeld. "Ruud Nijstad was 16 jaar oud en is inmiddels aangesloten bij het eerste elftal. Daar was werkelijk zo ongelooflijk veel interesse voor. Alle grote clubs die je kan bedenken in Europa wilden hem graag naar zich toetrekken", onthult Schothorst. "Ook de Nederlandse grote clubs, Ajax, PSV en Feyenoord hebben zich gemeld."

"Dat is het een heel zorgvuldig proces wat je doorloopt om tot de juiste beslissing te komen", vervolgt de zaakwaarnemer. "Ruud is een hele nuchtere jongen uit Vriezenveen en voelt zich heel erg verbonden met FC Twente. Op dat moment zat hij ook bij het Nederlands elftal Onder 16. Als er zoveel op je afkomt, wil je natuurlijk ook wel horen wat die andere clubs te vertellen hebben. Dat hebben we heel transparant gedaan en heb continu contact gehouden met Arnold Bruggink en met Dominique Scholten, die samen de directie vormen bij FC Twente. Die wilden hem ook graag vastleggen."

Met Nijstad bezocht Schothorst meerdere clubs. "We zijn bij Ajax geweest, zijn bij PSV geweest en hebben Ruud gezegd: 'We gaan één buitenlandse club bekijken. Dat is ook goed voor je eigen ervaring om dat mee te maken'. Dat werd Juventus en die waren ook het meest concreet. Die zijn ook twee keer naar Nederland gekomen om ook met de ouders te zitten en ook hun verhaal te vertellen. Als er één club is in Italië die dat goed doet met opleiden, is dat Juventus."

Nijstad liep uiteindelijk twee dagen rond bij de Italiaanse topclub. "We hebben alles gezien en een fantastisch voorstel gehad. Maar toen stapten we in het vliegtuig en toen zei Ruud: 'Ik vind het allemaal hartstikke mooi, maar ik ga het niet doen'. Uiteindelijk is hij bij FC Twente gebleven", zegt de mede-eigenaar van Essel Sports Management. Ook aan Ajax werd een bezoek gebracht: "En die hadden een heel goed verhaal. Van Halst kwam er als oud-Twente-speler bij en ook een jeugdspeler die de stap al eerder had gemaakt. Het was echt goed, maar ook daar zei Ruud: 'Ik ga dat niet doen'."

"Uiteindelijk is de keuze op FC Twente gevallen. Met hen hebben we een heel mooi sportief plan gemaakt, zover je een plan kan maken in het voetbal, maar in ieder geval wel wat dingen afgesproken. Tot nu toe loopt het hartstikke goed en is hij heel tevreden. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan", zo klinkt het.