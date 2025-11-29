Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
'Ajax greep naast middenvelder' (30): "Dat ging dan niet door"

Arthur
Julian Weigl
Julian Weigl Foto: © Pro Shots

Afgelopen zomer stond Julian Weigl bij Ajax in de belangstelling als mogelijke directe opvolger van Jordan Henderson. Dat meldt Voetbal International-watcher Tim van Duijn in de AT5-podcast Kale en Kokkie. Intern bleek er echter te veel twijfel over de dertigjarige middenvelder.

Van Duijn legt uit dat er na het vertrek van Henderson meerdere kandidaten de revue passeerden voor de ervaren nummer zes die Ajax zocht. "Henderson die wilden ze eigenlijk één-op-één vervangen met iemand. Edson Álvarez was daar topkandidaat voor, maar dat ging dan niet door. Er zijn nog wel andere ervaren spelers waar ze mee bezig zijn geweest. Julian Weigl. Die was in beeld, alleen wat ik ervan hoorde was dat de meningen in de staf verdeeld waren. Uiteindelijk kwam hij niet." Weigl, zesvoudig Duits international, speelt momenteel voor Al Qadsiah.

De middenvelder maakte vooral indruk tussen 2015 en 2020. In 2015 maakte hij als toptalent de overstap van 1860 München naar Borussia Dortmund, waar hij onder andere Duits bekerwinnaar werd, voordat hij naar Benfica vertrok. Later speelde hij nog voor Borussia Mönchengladbach en sinds afgelopen zomer komt hij uit voor het Saudische Al Qadsiah, dat hem voor acht miljoen euro van Gladbach overnam.

Uiteindelijk werd Weigl dus niet aangetrokken en koos Ajax voor een jongere vervanger van Henderson. "Wat er daarna of ervoor precies gezegd is dat weet ik niet, maar uiteindelijk is James McConnell gekomen. Waarom hij gehaald is weet ik nog steeds niet en de kans bestaat ook dat hij gewoon teruggaat in de winter. Want ze willen nog wel een zes (verdedigende middenvelder red.) halen."

