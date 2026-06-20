Ajax greep naast piepjonge aanvaller: "Toen pas belden ze me"
De transfer van Safouane Benzahra naar AS Monaco had volgens zijn zaakwaarnemer zomaar anders kunnen verlopen. Nathan van Kooperen van makelaarskantoor Muy Manero onthult dat verschillende Nederlandse topclubs pas in actie kwamen toen de overstap naar de Franse club al rond was.
Van Kooperen kijkt met veel tevredenheid terug op de deal, waarbij de jonge aanvaller in 2025 de overstap maakte van NAC Breda naar AS Monaco. Volgens de zaakwaarnemer lag de sleutel in het feit dat Benzahra nog niet vastlag in Breda. "Die jongen had bij NAC Breda nog geen contract, dus bracht ik hem in contact met AS Monaco. Dat is een hele mooie club waar ze goed voor hun jeugdspelers zorgen, inclusief een internaat", vertelt hij in gesprek met Quote.
"De familie stond helemaal achter deze stap, omdat ze wisten dat de club goed voor hun zoon zou zorgen."
Nadat de transfer was afgerond, meldden ook de grootste clubs van Nederland zich alsnog. Volgens Van Kooperen waren zij echter te laat om nog een kans te maken op de handtekening van Benzahra. "Toen het vorige zomer rond was met Monaco, belde de hele Nederlandse top-drie me. Die hadden zitten slapen en toen ze hoorden dat Benzahra naar Monaco ging, wilden ze hem opeens hebben. Waren ze mooi te laat mee", besluit hij lachend.
Ajax greep naast piepjonge aanvaller: "Toen pas belden ze me"
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