Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax grijpt hard in en laat deel stadion leeg tegen Feyenoord

Arthur
bron: Ajax
Vuurwerk door Ajax-supporters
Vuurwerk door Ajax-supporters Foto: © Pro Shots

Ajax heeft streng opgetreden na de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Vakken 125 tot en met 129, beter bekend als de F-Side, blijven leeg tijdens de Klassieker tegen Feyenoord. Ook de afsluitende training zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Dit besluit is genomen naar aanleiding van de ernstige incidenten vanuit deze vakken rond de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen, waardoor spelers en publiek in gevaar werden gebracht en de wedstrijd niet uitgespeeld kon worden", meldt de clubsite van Ajax.

Algemeen directeur Menno Geelen reageerde maandagochtend namens de club. "Het was een gitzwarte avond, voor iedereen die van voetbal houdt. Vooral voor de mensen die van Ajax houden. Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen, vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht. Wij hebben hen absoluut niet de avond kunnen geven die we wilden geven", zei hij na de staking van het duel tussen Ajax en FC Groningen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax - FC Groningen

Bizarre foto op tribune bij Ajax - FC Groningen gaat online rond

0
Kenneth Perez

Perez adviseert Ajax om met Feyenoord te praten: "Heel handig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 13 5 24
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 Fortuna Sittard 14 -2 18
9 FC Twente 13 2 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd