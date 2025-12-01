Ajax grijpt hard in en laat deel stadion leeg tegen Feyenoord

Ajax heeft streng opgetreden na de ongeregeldheden tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Vakken 125 tot en met 129, beter bekend als de F-Side, blijven leeg tijdens de Klassieker tegen Feyenoord. Ook de afsluitende training zal achter gesloten deuren plaatsvinden.

"Dit besluit is genomen naar aanleiding van de ernstige incidenten vanuit deze vakken rond de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen, waardoor spelers en publiek in gevaar werden gebracht en de wedstrijd niet uitgespeeld kon worden", meldt de clubsite van Ajax.

Algemeen directeur Menno Geelen reageerde maandagochtend namens de club. "Het was een gitzwarte avond, voor iedereen die van voetbal houdt. Vooral voor de mensen die van Ajax houden. Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen, vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht. Wij hebben hen absoluut niet de avond kunnen geven die we wilden geven", zei hij na de staking van het duel tussen Ajax en FC Groningen.