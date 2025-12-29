'Ajax grijpt in en neemt per direct afscheid van zomeraanwinst'

Ajax neemt per direct afscheid van James McConnell. Dat meldt Voetbal International maandagmiddag. Het huurcontract van de 21-jarige middenvelder wordt ontbonden, waardoor hij onmiddellijk terugkeert naar Liverpool.

De Amsterdamse club wilde zich afgelopen zomer graag versterken met een ervaren nummer 6. Namen als Edson Álvarez en Julian Weigl werden genoemd, maar uiteindelijk sloot technisch directeur Alex Kroes een deal met Liverpool, dat McConnell voor één seizoen verhuurde. Die huurperiode draaide echter uit op een teleurstelling.

De jonge Engelsman wist geen blijvende indruk te maken en kwam in totaal tot zeven wedstrijden, waarvan twee als basisspeler. McConnell zat de afgelopen weken al niet meer bij de wedstrijdselectie en heeft zijn laatste optreden voor Ajax daarmee vermoedelijk al gespeeld.

Door het vroegtijdige vertrek van McConnell wordt het aantrekken van een nieuwe, ervaren nummer 6 opnieuw een belangrijk speerpunt voor Ajax in de winterse transferperiode. Volgens Voetbal International zal de club, mede vanwege de financiële uitdagingen en het feit dat Jordi Cruijff pas na de transferwindow begint als technisch directeur, inzetten op het huren van een ervaren kracht.