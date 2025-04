'Ajax grijpt in en wil eigen transferrecord nooit meer verbreken'

Het lijkt er sterk op dat Steven Bergwijn voor altijd de duurste aanwinst in de geschiedenis van Ajax blijft. Volgens het Algemeen Dagblad is de club niet van plan ooit nog 31 miljoen euro voor een speler te betalen. Onder leiding van Alex Kroes slaat Ajax een andere weg in en richt het zich voortaan op een lager prijssegment op de transfermarkt.

De financiële koerswijziging bij Ajax is al langer zichtbaar. De club is intern flink aan het bezuinigen, en volgens De Telegraaf is die operatie inmiddels afgerond. Daarbij zijn vooral ondersteunende functies buiten het voetbal om geschrapt. Zo is er bijvoorbeeld minder personeel op de media-afdeling, waardoor sommige trainingsmomenten – en dus ook opvallende acties van spelers zoals een omhaal van Brian Brobbey – niet meer worden vastgelegd of gedeeld.

Hoewel Ajax nog altijd bereid is te investeren, zal het veel selectiever moeten zijn. Grote uitgaven, zoals die van meer dan tien miljoen euro, lijken zeldzaam te worden. De tijden waarin de club structureel fors investeerde in nieuwe spelers lijken voorlopig wel even voorbij.