'Ajax grijpt mis; Alvarez tekent binnen 24 uur bij andere club'
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots
Ajax lijkt definitief naast de komst van Edson Alvarez te gaan grijpen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dinsdagochtend namelijk dat de Mexicaan dinsdag al speler van Fenerbahce gaat worden.
Ajax wilde de middenvelder annex verdediger graag huren van West Ham, maar financiaal gezien zou dan niet gemakkelijk worden. Nu lijken de Amsterdammers een terugkeer van Alvarez sowieso te kunnen vergeten. Fenerbahce meldde zich namelijk ook in de strijd om de Mexicaan.
De Turkse topclub bleek een stuk slagvaardiger te zijn. Romano meldde maandagavond al dat een deal heel dichtbij was. Dinsdag schrijft de transferexpert dat Alvarez zich mogelijk dinsdag al speler van Fenerbahce mag noemen. De Turken gaan hem huren, met een optie tot koop.
