'Ajax grijpt mis bij Indonesië en moet zoektocht gaan vervolgen'

Denny Landzaat zal geen deel uitmaken van de technische staf van Ajax, zo meldt De Telegraaf dinsdagochtend. De huidige assistent van Patrick Kluivert bij het Indonesische nationale elftal was in beeld als assistent van hoofdtrainer John Heitinga, maar een overstap blijkt niet mogelijk.

Ajax is druk bezig met het samenstellen van de staf rondom Heitinga, die in Amsterdam de opvolger is van Francesco Farioli. Marcel Keizer en Frank Peereboom zijn al zeker van een plek als assistenten. Landzaat zou de derde assistent worden, maar door contractuele verplichtingen in Indonesië gaat die stap niet door.

Landzaat was eerder in Nederland actief als assistent bij onder meer Feyenoord, AZ en Willem II. Voorlopig blijft hij echter in dienst van de Indonesische bond. "Nadat directeur Marijn Beuker rond de wedstrijd Japan-Indonesië in Osaka een gesprek voerde met Denny Landzaat, wilde de directie hem als derde assistent toevoegen, maar dat bleek vanwege de contractuele verplichtingen niet mogelijk", schrijft De Telegraaf.

In plaats daarvan zal Urby Emanuelson worden toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal. Ook videoanalist Pierre Tosch maakt de overstap naar de A-selectie, terwijl Harmen Kuperus, eerder werkzaam bij SC Heerenveen, de nieuwe keeperstrainer wordt in Amsterdam.