'Ajax grijpt mis: Erik ten Hag gaat voor terugkeer in Duitsland'

Erik ten Hag lijkt zijn trainerscarrière voort te zetten in de Bundesliga. Volgens het Algemeen Dagblad is de voormalig trainer van Ajax en Manchester United vrijwel rond met Bayer Leverkusen. Alleen enkele laatste formaliteiten scheiden hem nog van een definitieve aanstelling bij de Duitse club, waar hij de vertrekkende Xabi Alonso moet opvolgen.

Alonso vertrekt deze zomer naar Real Madrid, dat afscheid neemt van Carlo Ancelotti vanwege diens benoeming tot bondscoach van Brazilië. Leverkusen is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op het vertrek van Alonso en ziet in Ten Hag de ideale opvolger. De onderhandelingen tussen beide partijen bevinden zich inmiddels in de afrondende fase.

Voor Ten Hag betekent een dienstverband bij Leverkusen een terugkeer naar vertrouwd terrein. Tussen 2013 en 2015 stond hij aan het roer bij Bayern München II, het beloftenteam van de Duitse grootmacht. De aanstaande deal betekent ook dat Ajax niet in zee gaat met Ten Hag als opvolger van Francesco Farioli.

De Amsterdamse club wilde de Haaksberger graag terughalen, maar grijpt nu dus mis. Een officiële bevestiging van de aanstelling van Ten Hag in Leverkusen wordt binnen 24 uur verwacht.