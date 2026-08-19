'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'

Ajax en Galatasaray krijgen in hun strijd om de handtekening van Noa Lang concurrentie van het Italiaanse Atalanta. Dat meldt transferspecialist Nicolò Schira op X.

Volgens hem heeft Atalanta zelfs al positieve gesprekken gevoerd met de Nederlander. Ajax wil een nieuwe buitenspeler halen vanwege het vertrek van ster Mika Godts naar Paris Saint-Germain. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat Ajax zelf ook nog een aantal uitgaande transfers moet realiseren om de komst van Lang te bewerkstelligen.

Dat Atalanta geïnteresseerd was is geen nieuws. De zaakwaarnemer van Lang en Cristiano Giuntoli, de technisch directeur van Atalanta, zouden dus al een goed gesprek achter de rug hebben. Waar de voorkeur van de aanvaller zelf ligt, is niet duidelijk.