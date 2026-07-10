Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Amber
bron: Club Brugge
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Club Brugge heeft zich versterkt met Emmanuel Fejokwu. De Belgische topclub maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de zestienjarige verdediger overkomt van West Ham United. Fejokwu heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend.

De jonge verdediger werd geboren in Nederland, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Engeland. Daar doorliep hij de jeugdopleiding van West Ham, waar hij afgelopen seizoen uitkwam voor de Onder 18-ploeg.

Zodra de administratieve goedkeuring van de FIFA is afgerond, sluit Fejokwu aan bij Club NXT. Het beloftenteam van Club Brugge speelt in de Belgische Challenger Pro League, het tweede niveau van het land.

Met zijn komst troeft Club Brugge een groot aantal geïnteresseerde clubs af. Eerder werd Fejokwu gelinkt aan Ajax, Feyenoord en PSV, terwijl ook buitenlandse clubs als Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille en AS Monaco zijn situatie nauwlettend volgden.

Fejokwu geldt als een veelzijdige verdediger en kwam in het verleden bovendien uit voor verschillende jeugdelftallen van zowel Engeland als Nederland.

Gerelateerd:
Edson Álvarez

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Wout Weghorst na zijn benutte strafschop

Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."

Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'

'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"

'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws