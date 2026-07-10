'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België

Club Brugge heeft zich versterkt met Emmanuel Fejokwu. De Belgische topclub maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat de zestienjarige verdediger overkomt van West Ham United. Fejokwu heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend.

Zodra de administratieve goedkeuring van de FIFA is afgerond, sluit Fejokwu aan bij Club NXT. Het beloftenteam van Club Brugge speelt in de Belgische Challenger Pro League, het tweede niveau van het land.

De jonge verdediger werd geboren in Nederland, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Engeland. Daar doorliep hij de jeugdopleiding van West Ham, waar hij afgelopen seizoen uitkwam voor de Onder 18-ploeg.

Met zijn komst troeft Club Brugge een groot aantal geïnteresseerde clubs af. Eerder werd Fejokwu gelinkt aan Ajax, Feyenoord en PSV, terwijl ook buitenlandse clubs als Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille en AS Monaco zijn situatie nauwlettend volgden.

Fejokwu geldt als een veelzijdige verdediger en kwam in het verleden bovendien uit voor verschillende jeugdelftallen van zowel Engeland als Nederland.