'Ajax grijpt mis; Josep Guardiola laat City-talent niet gaan'

Ajax heeft deze zomer een serieuze poging gedaan om Manchester City-talent Divine Mukasa over te nemen. De Amsterdammers grepen echter mis, omdat Josep Guardiola niet wilde dat hij vertrok.

Zo geeft Fabrizio Romano te kennen. "Manchester City heeft veel vertrouwen in het 17-jarige talent Divine Mukasa, ondanks benaderingen van Ajax en Bayern München. Hij is met het eerste elftal afgereisd naar Italië voor een oefenwedstrijd tegen Palermo", aldus de Italiaanse transferjournalist.

De aanvallende middenvelder werd in april door scouts van Ajax bekeken, maar bleek dus onhaalbaar te zijn. Ook Bayern München zat dus achter het talent aan, maar ook 'Der Rekordmeister' wist een overstap niet af te ronden. Het afgelopen seizoen was hij betrokken bij 31 doelpunten in de Premier League Onder 18.