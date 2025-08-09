Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax grijpt mis; Josep Guardiola laat City-talent niet gaan'

Stefan
Pep Guardiola
Pep Guardiola Foto: © BSR Agency

Ajax heeft deze zomer een serieuze poging gedaan om Manchester City-talent Divine Mukasa over te nemen. De Amsterdammers grepen echter mis, omdat Josep Guardiola niet wilde dat hij vertrok. 

Zo geeft Fabrizio Romano te kennen. "Manchester City heeft veel vertrouwen in het 17-jarige talent Divine Mukasa, ondanks benaderingen van Ajax en Bayern München. Hij is met het eerste elftal afgereisd naar Italië voor een oefenwedstrijd tegen Palermo", aldus de Italiaanse transferjournalist.

De aanvallende middenvelder werd in april door scouts van Ajax bekeken, maar bleek dus onhaalbaar te zijn. Ook Bayern München zat dus achter het talent aan, maar ook 'Der Rekordmeister' wist een overstap niet af te ronden. Het afgelopen seizoen was hij betrokken bij 31 doelpunten in de Premier League Onder 18.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ko Itakura in het shirt van Ajax

Ko Itakura: "Hoorde van mijn agent dat Ajax me echt wilde hebben"

0
Jan Streuer

FC Twente had oogje op Ajacied: "We zoeken nu een linkerspits"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd