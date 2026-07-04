'Ajax grijpt mis op transfermarkt; gewilde spits blijft in Italië'

De transferjournalist Gianluca Di Marzio weet te melden dat de spits van AS Roma dus niet naar Amsterdam zal verkassen. Onder trainer Míchel maakte Dovbyk een uitstekende indruk bij Girona en hierdoor zou hij ook bij Ajax in beeld zijn gekomen. De club zou ook geïnformeerd hebben naar de diensten van de spits.

Sindsdien bleef het echter stil over de mogelijke overstap van Dovbyk naar de Johan Cruijff Arena. De spits zou zijn zinnen nu hebben gezet op een andere transfer en zou dus hard op weg zijn naar Genoa. "Genoa zet alles op alles om hem binnen te halen en Roma staat open voor een huurtransfer. Ook Dovbyk lijkt inmiddels overtuigd", aldus Di Marzio.