2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Ajax grijpt mis: Real Betis wil middenvelder niet laten gaan'

Niek
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Het Ajax-café is ook vandaag weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments. 

Dinsdag 3 februari: Sergi Altimira stond (ook) hoog op het verlanglijstje van Ajax, maar Real Betis wil de Spaanse middenvelder niet verhuren aan de club uit Amsterdam. Dat laat PTV Sevilla weten via social media. Jordi Cruijff moet dus op zoek naar een ander alternatief, maar het is de vraag of hij daar vandaag nog in slaagt. Ook Kodai Sano, de Japanse uitblinker van NEC, bleek niet haalbaar. Volgens Mike Verweij is Edson Alvarez ook geen optie meer

Maandag 2 februari: AS Roma, Napoli, Arsenal, Barcelona en VfB Stuttgart hebben in de afgelopen periode navraag gedaan bij Ajax naar Mika Godts, zo valt te lezen op de website van VI. De club uit Amsterdam wil de buitenspeler echter niet halverwege het seizoen laten gaan, waardoor een mogelijke transfer 'op zijn vroegst pas in de zomer' zal gebeuren. De vleugelaanvaller uit België (20) heeft nog een contract tot medio 2029 bij Ajax. 

Maandag 2 februari: Mike Verweij komt met een update over de zoektocht naar een (ervaren) nummer 6. "De naam Fred is bij Ajax geopperd, maar er ging vorige week al een streep door zijn naam toen Fenerbahce 3,5 miljoen euro huursom vroeg", laat de verslaggever van de Telegraaf weten via X. "Alleen als de Turken drastisch omlaag gaan, zou de verdedigende middenvelder nog wel serieus in beeld kunnen komen." 

Johan Derksen

Johan Derksen geeft advies: "Haal die man in godsnaam naar Ajax"

Marciano Vink

"Het gaat een heel lastig verhaal worden voor Ajax en Feyenoord"

David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

