'Ajax grijpt naast Geertruida; PSV en RB Leipzig bereiken akkoord'

PSV heeft een principeakkoord bereikt met RB Leipzig over de komst van Lutsharel Geertruida. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. De Eindhovenaren gaan de verdediger huren en bedingen daarbij een optie tot koop. Ajax grijpt dus naast de verdediger.

"Lutsharel Geertruida naar PSV, er is nu een principeakkoord bereikt met RB Leipzig", schrijft Romano. "Het bod is geaccepteerd en het gaat om een huurdeal met een optie tot koop voor de verdediger."

Daarmee lijkt een terugkeer van Geertruida naar de Eredivisie aanstaande. Volgens Romano is inmiddels ook groen licht gegeven voor de laatste formaliteiten. "Groen licht voor de medische keuring en het ondertekenen van het contract."

Geertruida staat momenteel onder contract bij RB Leipzig. Zodra de medische keuring succesvol is afgerond en de contracten zijn ondertekend, kan PSV zijn komst definitief maken.