'Ajax grijpt naast Ierse sensatie (18), Nottingham handelt snel'

Ajax lijkt naast de komst van Michael Noonan te grijpen. De achttienjarige spits van Shamrock Rovers heeft volgens transferjournalist Ben Jacobs een voorakkoord bereikt met Nottingham Forest. De Ier maakt op 1 januari transfervrij de overstap naar de Premier League-club.

Ajax werd begin juni voor het eerst in verband gebracht met Noonan. De Amsterdammers waren destijds al vergevorderd in de gesprekken over de komst van de jonge aanvaller, zo meldde de Ierse krant The 42. Technisch directeur Jordi Cruijff zou daarbij sneller hebben gehandeld dan onder meer Manchester United, Chelsea en Manchester City, die eveneens interesse hadden in de spits. Noonan bracht zelfs al een bezoek aan sportcomplex De Toekomst.

Nottingham Forest mengde zich vervolgens in de strijd om Noonan en probeerde de deal naar zich toe te trekken. Volgens Jacobs zijn The Tricky Trees daarin geslaagd. De transferjournalist meldt woensdag dat Noonan vanaf 1 januari aansluit bij de selectie van manager Oliver Glasner. Nottingham Forest hoeft geen transfersom te betalen voor de aanvaller. Het contract van Noonan bij Shamrock Rovers loopt aan het einde van dit kalenderjaar af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.