AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax grijpt naast komst van talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar'

Amber
bron: Tubantia/Eindhovens Dagblad
Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst
Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zich niet versterken met Seb Huntelaar. De zoon van Klaas-Jan Huntelaar stond in de belangstelling van de Amsterdamse club, maar kiest voor PSV.

Huntelaar junior, tot voor kort speler van Vitesse, stond in de belangstelling van meerdere Nederlandse clubs. Zo toonde FC Twente interesse, evenals Ajax, PSV en FC Utrecht. PSV heeft volgens Tubantia de strijd om de handtekening van de jeugdinternational gewonnen. 

PSV-watcher Rik Elfrink geeft aan dat de Eindhovense club 'hard op weg' is om Huntelaar junior binnen te halen. De journalist van het Eindhovens Dagblad meldt dat de jonge spits FC Twente heeft afgezegd.

"Tubantia meldt dat hij naar PSV gaat. Hier wordt het nog niet 100% bevestigd. PSV heeft wel goede papieren, is het idee", zo klinkt het.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena

'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'

0
James McConnell

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd