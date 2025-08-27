'Ajax grijpt naast komst van talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar'

Ajax gaat zich niet versterken met Seb Huntelaar. De zoon van Klaas-Jan Huntelaar stond in de belangstelling van de Amsterdamse club, maar kiest voor PSV.

Huntelaar junior, tot voor kort speler van Vitesse, stond in de belangstelling van meerdere Nederlandse clubs. Zo toonde FC Twente interesse, evenals Ajax, PSV en FC Utrecht. PSV heeft volgens Tubantia de strijd om de handtekening van de jeugdinternational gewonnen.

PSV-watcher Rik Elfrink geeft aan dat de Eindhovense club 'hard op weg' is om Huntelaar junior binnen te halen. De journalist van het Eindhovens Dagblad meldt dat de jonge spits FC Twente heeft afgezegd.

"Tubantia meldt dat hij naar PSV gaat. Hier wordt het nog niet 100% bevestigd. PSV heeft wel goede papieren, is het idee", zo klinkt het.